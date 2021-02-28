Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz"
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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz"

28.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:55
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24 yıl önce milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya edeceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24 yıl önce milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya edeceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, mesajında, "Bugün, tarihimize kara leke olarak geçen 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. 24 yıl evvel milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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