Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Hakkari'de
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Hakkari'de

10.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:14
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Hakkari'de

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na inen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, buradan helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına indi. Bakan Kara İsmailoğlu burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Polis merasim mangasını selamlayan Bakan Karaismailoğlu, Hakkari Valiliğine geldi. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonda makama geçen Bakan Karaismailoğlu, bir süre Vali İdris Akbıyık ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu, Valilik ziyaretinden sonra sırasıyla AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, Hakkari şehir geçişi şantiye ziyareti, öğle yemeği, Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi ziyaretinin ardından AK Parti Yüksekova ilçe başkanlığının ardından Yüksekova'dan ayrılacak. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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