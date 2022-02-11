Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Düzce- Akçakoca Devlet ve Çevre Yolunun açılış törenine katılmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törenin ardından Düzce AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Protokol temsilcilerinin de yer aldı toplantıda, Düzce'nin ulaşım ve altyapısında yaşanan sorunlar, görüş ve istekler konuşuldu. - KOCAELİ