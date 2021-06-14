Son dakika... Bakan Karaismailoğlu Darıca Sahili'ndeki metro çalışmalarını inceledi

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Karaismailoğlu Darıca Sahili'ndeki metro çalışmalarını inceledi Bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Darıca Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçe sahilinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu Darıca Sahili'ndeki metro çalışmalarını inceledi

KOCAELİ - Bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Darıca Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçe sahilinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemede bulunmak ve Gebze-Darıca Metrosu tünel açma törenine katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli'de Gebze Belediyesini ziyaret ettikten sonra, Darıca Belediyesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu'nu burada Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ı makamında ziyaret etti. Burada ilçe protokolü ile sohbet eden ve onlarla hediyeleşen Karaismailoğlu'na, daha sonra Darıca Sahili'nde, proje ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Karaismailoğlu burada da incelemelerde bulunarak, bir süre işçilerle sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu