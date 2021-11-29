Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti - Haberler
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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etmesi Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün...

AYANCIK, SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün açılışının ardından pazar esnafını ziyaret etti.

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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