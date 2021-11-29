Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etmesi Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün...
AYANCIK, SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etmesi
Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün açılışının ardından pazar esnafını ziyaret etti.