Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etti

AYANCIK, SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ayancık'ta pazar esnafını ziyaret etmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün açılışının ardından pazar esnafını ziyaret etti.