Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu...
Son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü,...
Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı