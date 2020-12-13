Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu...
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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu...

13.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:14
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü,...

Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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