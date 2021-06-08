Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü
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Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü

Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Angola ile ulaştırmanın her modunda iş birliğine hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.???????" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Angola ile ulaştırmanın her modunda iş birliğine hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.???????" dedi.

Karaismailoğlu, konuk Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas d'Abreu ile makamındaki görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Angola'yı, bölgesinde ve Afrika genelinde barışın ve istikrarın savunuculuğunu yapan lider ülke olarak gördüklerini bildirdi.

Ulaştırma ve altyapı alanında bir ilk olan bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayacağına yürekten inandığını dile getiren Karaismailoğlu, Angola Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle temmuz ayı sonunda Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti öncesinde bir araya gelinmesinin önem taşıdığını söyledi.

Bu ziyaretlerin, ülkeler ve halklar arasında mevcut ekonomik ve kültürel ilişkilerin bugüne kadar hiç olmadığı hızda ilerlemesine imkan vereceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Angola'nın, özellikle ulaştırma altyapısını geliştirme hususunda stratejik öneme sahip projeleri takdire şayandır. Angola ile ulaştırmanın her modunda iş birliğine hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.???????" diye konuştu.

Denizcilik anlaşması önerisi

Bakan Karaismailoğlu, liman işletmeciliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduklarını, özel sektörün iş birliklerini de desteklediklerini belirterek "Denizcilik alanında da mevcut potansiyeli, ortak faaliyetlere dönüştürmek ve ilişkilerimizin hukuki çerçevesini çizmek üzere bir denizcilik anlaşması imzalanmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

Demir yolu altyapısı alanında kapsamlı yatırım portföyü olduğunu memnuniyetle öğrendiklerini anlatan Karaismailoğlu, Angola'nın limanlardan doğuya doğru ve ötesine, sınır komşuları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Zambiya'ya ve Namibya'ya bağlantı sağlayacak çok önemli demir yolu projelerinin yapımı öncesindeki süreçte ve inşasında uluslararası alanda deneyimli Türk firmalarının yer almasından memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

"Angola'nın altyapısının gelişimi için iş birliğine hazırız"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Angola ile ilişkilerimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettikleri gibi Türkiye olarak, varlık gösterdiğimiz her ülkede birlikte kazanma esasına göre hareket ediyoruz. Ülkemiz, önemli bir reform ve yeniden yapılanma sürecinde bulunan Angola'nın altyapısının gelişimi için ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda, Afrika kıtasında ve dünyada geniş tecrübeye sahip özel sektörüyle iş birliğine hazırdır."

"Türkiye ile daha çok iş birliği yapmak istiyoruz"

Konuk bakan d'Abreu da Türkiye'nin ulaştırma sektöründe güçlü olduğunu belirterek "Biz Türkiye ile daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun için havacılık sektörü çok önemli. Bu sektörde potansiyel olduğuna inanıyoruz, bunu daha da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin demir yollarına büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken d'Abreu, kendilerinin de bu sektöre bağlı yatırımları artırmak istediklerini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü
Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı d'Abreu ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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