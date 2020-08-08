Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu
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Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve daha da güçlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılamayacak ve hayal edilemeyecek birçok iş yapıldı ve daha birçok iş yapılacak.

08.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve daha da güçlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılamayacak ve hayal edilemeyecek birçok iş yapıldı ve daha birçok iş yapılacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Uşak temasları kapsamında Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Kocabıyık, Karaismailoğlu'na ziyaretin anısına Eşme kilimi ile Uşak'ın bir fotoğrafını hediye etti.

İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyareti yapan ve ardından belediyeye geçen Karaismailoğlu, burada Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ından kent hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde göreve geldiğini hatırlatan Karaismailoğlu, aldıkları hizmet bayrağını daha yükseklere çıkartmak için canla başla çalışacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin, vatandaşlarımızın ve milletimizin hak ettiği projelerin en iyisini yapmak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

"Birimiz yokken ekip olamayız"

Teşkilat olarak bir ekip olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yani birimiz yokken ekip olamayız. Bu yüzden bir ekip halinde, koordinasyon içerisinde vatandaşımızın ve milletimizin gönlüne girmek için elimizden gelen bütün işleri yapacağız. Onun gayreti içindeyiz. O yüzden sahada olarak, vatandaşlarımızla temas halinde olarak onların derdini, sıkıntılarına çare olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan tarihimize ve maneviyatımıza sahip çıkarken, bir taraftan da vatandaşımızın yaşam kalitesini, standartını, koşullarını iyileştirecek projeleri bir bir hayata geçiriyoruz."

Ülkenin her noktasında çok değerli ve büyük yatırımların gerçekleştiğini ve bunların sadece parayla başarılamayacağını anlatan Karaismailoğlu, "Ülkemizin gücü dünyada çok büyük ve daha da ülkemiz güçleniyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılamayacak ve hayal edilemeyecek birçok iş yapıldı ve daha birçok iş yapılacak. " dedi.

Uşak Garı ve Uşak Müzesi'ni de gezen ve Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

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Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu

Kaynak: AA

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