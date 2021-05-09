Son dakika: Bakan Gül, havalimanı adliyesinde nöbet tutan yargı mensubu ve personelle sahur yaptı

Bir son dakika haberine göre Bakan Gül, havalimanı adliyesinde nöbet tutan yargı mensubu ve personelle sahur yaptı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede nöbet tutan hakim, savcı, adli tıp doktoru ve zabıt katipleriyle sahur yaptı.