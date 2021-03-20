Son dakika... Bakan Gül'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
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Son dakika... Bakan Gül'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

20.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:30
Son dakika... Bakan Gül'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Son dakika gündem haberi... Bakan Gül'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklamasıADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Bakan Gül'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir" dedi.

Bakan Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulünün hukukta açık olduğunu belirtti. Bakan Gül, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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