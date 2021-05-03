Son dakika haberleri | Bakan Gül'den Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Adliyesini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi ve Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Adliyesini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi ve Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Ankara Adliyesinde bazı birimleri ziyaret edip personelle sohbet eden Adalet Bakanı Gül, tam kapanma sürecindeki esnek çalışma uygulamasını gözlemledi.

Pandemi sürecinde alınan tam kapanma kararının ardından yapılan düzenlemeler neticesinde adliyelerde de yeni önlemler ve karar alındı. Bu kararların başında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanıyor. Ankara Adliyesi'nde ziyarette bulunan Bakan Gül de adliyedeki esnek çalışma şartlarına yönelik incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gül, "Adliyede kesintisiz adalet hizmetlerini sürdüren arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Onların şahsında özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

'HES kodu olmayan adliyeye giremiyor'

Adalet Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında hazırlanan Çalışma Esasları Kılavuzundaki tedbirler tüm adalet hizmetlerinde titizlikle uygulanıyor. Adliyelere maskesiz girilemezken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünden sonra giriş yapılabiliyor. Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanıyor. Ön bürolar mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılırken, yapılan kontrollerde ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendiriliyor. Adliyeler düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve yeterli sayıda antiseptik bulunduruluyor. Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek, vatandaşların bulunacakları alanlar ise 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde düzenlenirken, ortak alanlarda bulunan koltuklar da seyreltildi.

'Asgari sayıda personel çalışıyor'

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Cumhurbaşkanlığı kabinesince alınan tam kapanma tedbirlerinin yargılama faaliyetleri yönünden değerlendirilmesi amacıyla 27 Nisan'da toplanarak, hali hazırda uygulanmakta olan tedbirlere ek olarak yeni bir takım önlemlerin alınmasını kararlaştırmıştı. Kurul, ayrıca İlk Derece Adli ve İdari Yargı, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine tutuklu ve acil işler dışındaki yargısal faaliyetlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Türkiye genelindeki adliyeler, icra daireleri ve Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde 29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bir dizi düzenlemeye gidildi. Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar yapılacak sınav ve mülakatları ileri bir tarihe erteledi. Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve bağlı birimlere tedbirlerle ilgili gönderilen yazılarda alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması ve kamu hizmetlerinin aksamaması şartıyla asgari sayıda personel (örneğin her mahkeme kaleminde en az bir personel) ile çalışılacak şekilde, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin azami düzeyde uygulanması istendi.

Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Adliye içi ile otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıda görülen iş ve işlemlerde hakim, Cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulunduruluyor. Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri yerine ortam havalandırması yapılıyor. UYAP ve SEGBİS kullanımı da yaygınlaştırılıyor. Bakan Gül, Ankara Adliyesi ziyaretinde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Yılmaz Çiftçi'yi de ziyaret edip görevinde başarılar diledi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı