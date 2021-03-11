Son dakika... Bakan Gül: "Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var"
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Son dakika... Bakan Gül: "Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var"

11.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:58
Son dakika... Bakan Gül:

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Yargıda Birlik Derneği'ni ziyaret ederek, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. İnsan Hakları Eylem Planı ve reform paketinin ele alındığı ziyarette Bakan Gül, reform çalışmalarına katkılarından dolayı Dernek Başkanı Ömer Faruk Aydıner'e teşekkür etti. Türkiye'de geçmişte darbe hukukunu meşrulaştıran, darbecilerin yanında duran yargının, bugün darbecileri yargılayan bir yapıya kavuştuğunu hatırlatan Bakan Gül, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var" ifadelerini kullandı.

Yargıda Birlik Derneği'nin hukuk ve vicdan dışında istikamet tanımayan bağımsız ve tarafsız yargının birlik ve dayanışma zemini olduğunu vurgulayan Bakan Gül, tüm yargı mensuplarının çalışmalarını büyük özveriyle sürdürdüğünü kaydetti. Yargı reformunun tüm yargı mensuplarının katkıları ve uygulamalarıyla hayat bulacağını dile getiren Bakan Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla hayata geçirdiğimiz reform sürecine katkılarından dolayı Yargıda Birlik ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ruhu çok önemsiyoruz. Bu ruhun korunması, geliştirilmesi adına da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yargı kimsenin, hiçbir ideolojik yapının arka bahçesi değildir. Yargı mensupları hakka, hakikate, Türk milletinin değerlerine ve adalet inancına sahip çıkacak bir platform oluşturdu. Bu konuda çok önemli kazanımlar, çok önemli neticeler elde ettik" değerlendirmelerinde bulundu.

Dernek Başkanı Aydıner de görüş ve önerilerine reform çalışmalarında yer verilmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. - ANKARA

Son dakika... Bakan Gül: 'Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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