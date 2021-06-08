Son dakika: Bakan Gül: Bir kadının daha şiddet görmemesi için gerekirse anayasayı değiştiririz (2)

Son dakika habere göre MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADIAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, komisyona sunum yaptıktan sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, komisyona sunum yaptıktan sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de birçok anayasa değişikliği yapıldığını belirten Bakan Gül, "Ama yeni ve sivil bir anayasayı siyasetçiler, milletin seçtikleri yapmadı. Her darbeden sonra darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmek Türkiye için büyük bir ayıptır ve bu ayıptan kurtulmak da Türk siyasetine, hepimize, demokrasiye düşen bir görevdir diye düşünüyorum" dedi.

'YARGI, KARARLARI İLE KONUŞSUN'Yargı kararlarına yönelik eleştiriler olabileceğini belirten Bakan Gül, "Yürütmede görevli olan bir bakanının yürüyen bir davayla ilgili öyle ya da böyle ihdasta bulunması, tavsiye, telkinde bulunması benim inandığım hukuk devleti anlayışında hiç yer bulmayan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla yürüyen bir davayla ilgili yasama organı da yürütme organı da görüşme yapamaz, tavsiye, telkinde bulunamaz. O dosyalar soruşturma aşamasındaysa tavsiye, telkinde bulunamaz. Hatalı bir yargı kararı varsa bunu düzeltecek olan bir üst mercidir. Yargı mensupları, hukuku tesis etmek için çalışıyorlar. Önlerindeki dosyaya göre karar veriyorlar. Dosyanın iki tarafı var. Bir taraf için farklı, bir taraf için farklı değerlendirilebilir. Diğer tarafın temyiz etme hakkı var. Bırakalım yargı 'son dakika' olmaktan çıksın. Yargı, kararları ile konuşsun" ifadelerini kullandı.Cübbe giyen hakim ve savcıların da insan olduğunu söyleyen Gül, "Kadına yönelik şiddet yapmış, canilik yapmış bir katili, tecavüzcüyü, istismarcıyı Türk hakimlerinin, savcılarının koruyacağını düşünüyorsanız zaten orada başka bir düşünce var demektir. Hakim, savcılar deliller neyse ona göre karar verir. Hakim, savcılarla ilgili yargısız infaz yapmak sürece saygısızlıktır" diye konuştu.'ELEKTRONİK KELEPÇE YIL SONUNA KADAR BİNE ÇIKACAK' Adalet Bakanı Gül, Türkiye'deki elektronik kelepçe sayısıyla ilgili de, "Şu anda faal olarak 400 elektronik kelepçe kullanılıyor. Bu sayı yıl sonuna kadar bine çıkacak" dedi.

Gül, nafaka ödemediği için hakkında icra takibi başlatılanların sayısına ilişkin de, "2019'da icra takibi başlatılma sayısı 46 bin 115, 2020'de 41 bin 174, 2021'de ise 19 bin 570 dosya açılmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç