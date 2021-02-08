Son Dakika | Bakan Gül: "1921 Anayasası Türkiye'de yaşayan herkesin, her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşmedir"
08.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:54
Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla 1. Meclis'te düzenlenen anma programında konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla 1. Meclis'te düzenlenen anma programında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı