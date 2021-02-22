Son dakika: Bakan Gül: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz

Son dakika gündem haberi... ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alacaklarını duyurdu.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alacaklarını duyurdu.

Bakan Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı