Son dakika... Bakan Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz" - Haberler
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Son dakika... Bakan Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz" ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11.

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

"Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.(3)

Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz

Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz

Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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