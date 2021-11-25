Son dakika... Bakan Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz" ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11.
ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
"Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz"
ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.(3)