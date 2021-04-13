Son Dakika | Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü
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Son Dakika | Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü

Son dakika haberleri... KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Kairat İmanaliev ile bir araya geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Kairat İmanaliev ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Ersoy, Kırgız Bakan Kairat İmanaliev ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüramiyev ile Kırgız yetkililer de katıldı. Türkiye ile Kırgızistan arasında kültürel ve sanatsal alanlarda iş birliği yapılması, özellikle de tiyatro eserlerinin karşılıklı olarak her iki ülkede sahnelenmesi konularında görüş birliğine varıldı. Görüşmede ayrıca, ülkelerin kültürel ve sanatsal değerleri masaya yatırıldı. Türk Konseyi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı nezdinde sürdürülen iş birliğinin daha da artırılması, Kırgızistan'da ünlü Türk şahsiyetlerinin tanıtımının yapılması konularında da görüş birliğine varıldı. İki bakan, 2022 yılında Türkiye'de yapılacak 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili bilgi paylaşımda da bulundu.


Son Dakika | Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü
Son Dakika | Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:11:28. #1.16#
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