Son dakika: Bakan Ersoy, Hadrianapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak

Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karabük'teki Hadrianapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karabük'teki Hadrianapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

Karaelmas Ekspresi ile yarın Karabük'e gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tren güzergahı boyunca hatlar üzerinde çeşitli açılışlar ve ziyaretler gerçekleştirecek. Saat 09.00'da Eski Ankara Garı'ndan hareket edecek Bakan Ersoy, Kalecik, Çankırı Çerkeş ziyaretlerinin ardından Eskipazar ilçesine gelerek, M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Anadolu'da örnekleri hiç görülmeyen bazı zemin mozaiklerin yer aldığı Hadrianapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak. Safranbolu ilçesinde düzenlenen akşam yemeğinin ardından Bakan Ersoy kentten ayrılacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı