Son dakika! Bakan Ersoy Edirne'de restorasyonları devam eden eserleri inceledi

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de restorasyonları devam eden eserleri gezdi, incelemede bulundu.

Ersoy, Valilik ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada Ersoy'u TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba ve partililer karşıladı.

Partililerle bir araya gelen Ersoy, daha sonra kentte Bakanlığına ait yatırımları inceledi.

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 40 ay sürecek restorasyonu incelemek üzere Selimiye Camisi'ne geldi. Camiye Tarihi Arasta'dan geçerek gelen Ersoy esnafla sohbet etti.

Selimiye avlusunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren restorasyon hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

Ersoy buradan Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine şahitlik eden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" kapsamında restorasyonuna başlanan Makedon Kulesi'ne geçti.

Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan ve 1 yılda restorasyonun tamamlanması hedeflenen şantiye alanında incelemede bulunan Bakan Ersoy, kulenin içini gezerek Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

Ersoy, sanat tarihçilerinin "başyapıt" olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nden Hıdırlık Tabya Balkan Müzesi'ne hareket etti.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Vali Ekrem Canalp, Milletvekili Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve kurum müdürleri eşlik etti.