Son dakika... Bakan Ersoy bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bakan Ersoy bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet diledi

Son dakika... Bakan Ersoy bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet diledi
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Klasik Türk Müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet, sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Klasik Türk Müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet, sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Ersoy, "Devlet sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title