Son dakika... Bakan Ersoy bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Klasik Türk Müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca'ya rahmet, sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Ersoy, "Devlet sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri

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