Son dakika! Bakan Ersoy: "Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de gerçekleştirilen imza töreninde konuştu.