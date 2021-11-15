Son dakika! Bakan Ersoy: "Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir" - Haberler
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Son dakika! Bakan Ersoy: "Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir"

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de gerçekleştirilen imza töreninde konuştu.

Son dakika! Bakan Ersoy: Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir

Son dakika! Bakan Ersoy: Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir

Son dakika! Bakan Ersoy: Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri

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