Son dakika... Bakan Ersoy: 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum
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Son dakika... Bakan Ersoy: 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Patara Yılı Konseri' düzenlendi.

Son dakika... Bakan Ersoy: 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum
28.08.2020 00:13 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:17

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Patara Yılı Konseri' düzenlendi. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Patara Yılına özel konser etkinliği düzenledi. Restorasyonu tamamlanan Patara Antik Kenti'nde gerçekleşen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, bakan yardımcıları Nadir Alpaslan ve Özgül Özkan Yavuz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal ve Hasan Subaşı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Konser öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patara'nın Orta Tunç ve Demir Çağı'ndan Helen ve Roma dönemine, sonunda da Türk egemenliğine ulaşan bir serüvenin toprağı olduğunu söyledi. Yüzyıllar öncesi medeniyetlerin mirasını taşıyan, doğası da tarihinin görkemiyle yarışan Patara'nın caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan kumsalıyla da doğal yaşamın en özel bölgelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Patara'nın arkeolojik kazıları yıl geneline çıkarma projesine dahil edilen 20 bölgeden biri olduğuna işaret etti.'2021'İN DE PATARA YILI İLAN EDİLMESİNİ ÖNERECEĞİZ'Patara Antik Kenti'nin her parçasını insanlığa kazandırmak için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Ersoy, insanlarla Patara'yı buluşturmak, bilinirliğini artırmak, taşıdığı evrensel değerleri paylaşma adına faaliyetler yaptıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2020'yi Patara Yılı ilan ederek bu yolda çok ciddi bir adım attığını aktaran Bakan Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 949'uncu yılında Malazgirt ve 98'inci yılında Dumlupınar zaferlerini büyük bir gururla kutladığını da belirterek, "Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Tarihi değiştiren bu iki meydan savaşı, Anadolu'nun dünya döndükçe Türk milletinin vatanı olacağının, bunun aksini düşünenlerin milletimizin iradesi karşısında hüsrana uğrayacağının ilanıdır. Başta İstiklal harbimizin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'nun fatihi Sultan Alparslan olmak üzere tarihimizi şanla ve şerefle yazan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyorum" diye konuştu.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından konser etkinliğine geçildi. Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk, dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, popüler dizi La Casa de Papel'de seslendirdiği 'My Life Is Going On' şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Cecilia Krull, Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana, Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs sahneye çıktı.


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Kaynak: DHA

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