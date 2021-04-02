Son dakika! Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.
Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya