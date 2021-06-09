Son Dakika | Bakan Elvan, Türkiye Sigorta Birliğinin Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, Otomatik Katılım Sistemi'yle birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, Otomatik Katılım Sistemi'yle birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu." dedi.

Bakan Elvan, Türkiye Sigorta Birliğinin Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

İstikrarlı, sağlam ve kapsayıcı bir finansal ekosistemin güçlü bir makroekonomik yapının temel unsurlarından olduğunu dile getiren Elvan, finansal ekosistem geliştikçe ve derinleştikçe, kalkınmanın finansmanının da çeşitlendiğini söyledi.

Elvan, taşıdığı önem gereği finansal sektörünü bir bütün olarak gördüklerini ifade ederek, "Bankacılık sektörünün yanında sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün de ekonomik faaliyete daha fazla destek olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

"BES'e devletçe verdiğimiz katkı tutarı 5,1 milyar liraya ulaştı"

Sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün son 20 yılda kayda değer bir gelişim gösterdiğini anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, Otomatik Katılım Sistemi'yle birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu. Devletimiz 2013'ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yüzde 25 destek sağlayarak, sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu. Örneğin geçen sene BES'e devletçe verdiğimiz katkı tutarı 5,1 milyar liraya ulaştı."

Elvan, TARSİM ve DASK uygulamalarının bugün birçok ülkeye örnek olduğunun altını çizerek, daha çok vatandaşın bu imkanlardan faydalanması konusunda atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

"Sağlanan teminat 130 trilyon lira ile milli gelirin 26 katına ulaşmış durumda"

Türkiye'nin hızla hayata geçirdiği dev projelerde de sigorta sektörünün sağladığı güvenceleri görmekten son derece mutluluk duyduklarını belirten Elvan, sektörün, ekonominin geneli için sağladığı itici güce ilişkin göstergeler hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Sağlanan teminat 130 trilyon lira ile milli gelirin 26 katına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz sene sektörde 262 milyar liralık fon oluşturuldu. Sigortacılık sektörümüz, geçen yıl 44 milyar liralık tazminat üstlenerek, halkımızın ve işletmelerimizin zor zamanlarında yanlarında oldu."

Elvan, Malatya, Elazığ ve İzmir'deki depremlerde, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinde ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kritik roller üstlenen sigortacılık sektörünün, her zaman yanında olduklarını ifade etti.

"Hala ulaşamadığımız çok ciddi bir potansiyel söz konusu"

Finansal sektörde bankacılığın payının yüzde 85'in üzerinde olduğunu anlatan Elvan, öte yandan sigortacılık sektörünün aldığı payın sadece yüzde 4,5 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Elvan, Avrupa'da ise bankacılık sektörünün aldığı payın yüzde 50'ler civarındayken, sigortacılık sektörünün finansal sektörden aldığı payın yüzde 20'lere çıkabildiğine dikkati çekti.

Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şu sorunun cevabını çok net bulmamız gerekiyor. Türk sigortacılık sektörü neden hala arzuladığımız seviyede gelişmiyor? Gerek kamu, gerekse özel sektör paydaşları olarak bir araya gelip bu problemin kök nedenlerine inmemiz gerekiyor. Son 20 yılda atılan adımlar elbette önemli ancak hala ulaşamadığımız çok ciddi potansiyel söz konusu. Bu potansiyeli de ekonomiye kazandırmak için ne yapmak gerekiyorsa kamu tarafı olarak biz hazırız. Gerek yapısal gerekse idari düzenlemelerle sektörün önünü açacak her türlü yapıcı adımı atmaya da kararlıyız."

"Somut, kalıcı ve fark yaratan uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reform Programı"nda da sigortacılık sektörüne özel bir önem verildiğini anımsatan Elvan, BES'in kapsamını genişletip, yurt içi tasarrufları artırmak amacıyla 2 temel adım attıklarını söyledi.

Elvan, bu kapsamda 18 yaş altı çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynlerin artık BES'te birikim yapabileceklerini ve BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin BES'e aktarılabilmesinin de mümkün kılındığını hatırlattı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna da sektörün gelişimi ve ilerlemesi için yürüttükleri çalışmalar için teşekkür eden Elvan, bundan sonraki dönemde de Kurum ve sektör paydaşlarının desteğiyle somut, kalıcı ve fark yaratan uygulamaların hayata geçirileceğine yürekten inandığını aktardı.

"Sizlerden beklentimiz, daha da büyük düşünmeniz ve ezberleri bozmanız"

Bakan Elvan, sigorta ve emeklilik sektöründen beklentilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden beklentimiz, daha da büyük düşünmeniz ve ezberleri bozmanız. Hep söylenen bir söz vardır, 'Gelişmiş ülkelerde sigorta şirketleri bankaların sahipleri iken, bizde bankalar sigorta şirketlerinin sahibidir.' Dolayısıyla, ilerde banka sahibi olabilecek bir sigorta ve emeklilik sektörünün yapı taşlarını şimdiden örmeniz, böyle bir dönüşümü bugünden başlatmanız önem taşıyor."

Bu dönüşümün, her hanenin ve ticari işletmenin sigorta ve emeklilik ürünleriyle tanışmasıyla mümkün olacağını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda sizlerden 4 temel beklentimiz bulunuyor. Birincisi, sigorta bilincinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için gerekli tanıtım ve iletişim çalışmalarına hız kazandırın. Toplumsal farkındalığı artırın. Bu kapsamda sektörü temsil eden tüm paydaşların birbirleriyle uyumlu çalışması, sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması konusunda güç birliğini tesis etmesi gerekiyor. Tabii bunu yaparken ortak akılla ve rekabet prensiplerine uygun politikalar gözetiliyor olması büyük önem taşıyor."

Elvan, sektörden ikinci beklentilerinin "değişen dünya ve ticaret koşullarına uygun yeni ürünler geliştirmek ve hizmete sunmak" olduğunu belirterek, "Örneğin ülkemizin ticaret kapasitesini artıracak olan alacak ve kefalet sigortası gibi ürünleri daha da yaygınlaştırmaya odaklanmamız gerekiyor. Kamu tarafı olarak, bu noktada sizlerin önünü açacak her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız." dedi.

Üçüncü beklentilerinin ise katılım sigortacılığının geliştirilmesine ilişkin olduğunu dile getiren Elvan, "Katılım sigortacılığının geliştirilmesi noktasında, ülkemizi lider ülkelerden biri yapmak için kollarınızı sıvayın. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler tamamlandı. Ben bu vesileyle tüm şirketlerimizi katılım sigortacılığı yapmaya ve bu alandaki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Elvan, dördüncü beklentinin ise "dijital alanda yaşanan önemli gelişmelerin dikkate alınması" olduğuna işaret ederek, "Sektörün dijital sigortacılık ve kağıtsız sigortacılık gibi alanlarda atılımları olacaktır ve olmalıdır. Bu çerçevede gerekli tüm düzenlemeleri tüketicileri ve aracıları düşünerek yapmak durumundayız. Sigorta Bilgi Merkezi'nin dijital hizmetlerin gelişiminde tarafsız ilkeli yönetimiyle sektöre büyük katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emeklilik fonlarını milli gelire oran olarak artırabilirsek sermaye piyasalarımız derinleşir"

Bakan Elvan, vatandaşların tasarruf ve birikim için BES'i hayatlarının merkezine koymaları halinde, bugün için yüzde 2,5 seviyelerinde olan emeklilik fon varlıklarının milli gelire oranının hızlı bir artış eğilimine gireceğini söyledi.

Bu oranın OECD ülkelerinde ortalama yüzde 126 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Elvan, "Muazzam bir farktan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte, emeklilik fonlarını milli gelire oran olarak artırabilirsek sermaye piyasalarımız derinleşir, yatırımlar için ihtiyaç duyduğumuz uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanlarına daha kolay erişebiliriz." dedi.

Elvan, hükümet olarak Birliğin ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, sektörü daha ileriye taşıyacak, verimliliği ve etkinliği artıracak her türlü öneriyi de titizlikle takip ettiklerini, sektörü bir üst basamağa taşıyacak her türlü yapıcı tekliflere açık olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya