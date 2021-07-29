Son dakika! Bakan Elvan: "TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.