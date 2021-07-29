Son Dakika | Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz
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Son Dakika | Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz

Son Dakika | Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruzHAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. 

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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