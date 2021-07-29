Son Dakika | Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz

Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruzHAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.