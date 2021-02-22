Son dakika... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
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Son dakika... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."

22.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:34
Son dakika... Bakan Elvan:

Son dakika haber... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."

Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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