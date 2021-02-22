Son dakika... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
22.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:34
Son dakika haber... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır