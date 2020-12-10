Son Dakika | Bakan Gül: " İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir"
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Son Dakika | Bakan Gül: " İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir"

10.12.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:37

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(6)

Son Dakika | Bakan Gül: ' İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir'
Son Dakika | Bakan Gül: ' İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir'
Son Dakika | Bakan Gül: ' İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir'
Son Dakika | Bakan Gül: ' İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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