Son dakika: Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz.
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Son dakika: Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz.

17.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:31
Son dakika: Bakan Elvan:

Son dakika haberleri: Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz.

Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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