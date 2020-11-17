Son dakika: Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz.
17.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:31
Son dakika haberleri: Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz.
Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır