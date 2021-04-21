Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü
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Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü

Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldi.

Elvan, Twitter hesabından Maltalı mevkidaşıyla Bakanlıkta görüştüğü bilgisini vererek, şu paylaşımda bulundu:

"Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldik. Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık."

Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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