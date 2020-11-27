Son dakika... Bakan Elvan: "İş dünyasıyla ilk görüşmemizi TÜSİAD heyetiyle gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu"

Gelen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyasıyla ilk görüşmeyi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Verimli bir toplantı oldu.