Son Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli...
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Son Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli...

28.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:45
Son Dakika | Bakan Elvan:

Son dakika habere göre Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik.

Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ENİS: ''KÖRLER, SAĞIRLAR, BİRBİRLERİNİ AĞIRLAR''. . .
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