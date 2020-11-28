Son Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli...

Son dakika habere göre Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik.