Son Dakika | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."
01.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:44
Son dakika haberlerine göre Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.
Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık