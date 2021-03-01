Son Dakika | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."
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Son Dakika | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."

01.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:44
Son Dakika | Bakan Elvan:

Son dakika haberlerine göre Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.

Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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