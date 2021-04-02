Son Dakika | Bakan Elvan, AB büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
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Son Dakika | Bakan Elvan, AB büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Bakan Elvan, AB büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı

Bir son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü, ekonomi reformlarını anlattı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü, ekonomi reformlarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı ekonomi reformlarına ilişkin sunum yaptı. AB'den ekonomi reformlarına ilişkin gelen yoğun ilgi üzerine gerçekleşen toplantıda üye ülkelerin büyükelçileri hazır bulundu.Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Son Dakika | Bakan Elvan, AB büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
Son Dakika | Bakan Elvan, AB büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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