Son dakika! Bakan Elvan: 2021 bütçe açığını yüzde 3,5 hedefliyoruz
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Son dakika! Bakan Elvan: 2021 bütçe açığını yüzde 3,5 hedefliyoruz

18.01.2021 09:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:14
Son dakika! Bakan Elvan: 2021 bütçe açığını yüzde 3,5 hedefliyoruz

Son dakika haberleri: HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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