Son dakika! Bakan Dönmez: "Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi Akkuyu NGS enerjide milat olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yerinde incelediklerini belirterek, "Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, "Enerjide nükleer dönemi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak Akkuyu NGS'deki son gelişmeleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine eşlik ederek yerinde gördük. Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

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