Son dakika: Bakan Dönmez: "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor"
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Son dakika: Bakan Dönmez: "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor"

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Bakan Dönmez: 'Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor'

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetine nasıl başlanacağı, nasıl sürdürüleceği, sahanın nasıl terk edileceğine kadar bütün aşamaları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir mevzuatımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Altın Madencileri Derneği Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Yılmaz ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anlattı.

Dönmez, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de altın üretimi yoktu. Türkiye'de üretilen madenler içinde en fazla katma değer sağlayanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan 42 ton üretimle, ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık. Hedefimiz yeni sahaların da devreye girmesiyle 5 yıl içerisinde 100 ton altın üretimine ulaşmak. Yurt içindeki talebin en az yarısını yerli kaynaklardan karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Madenlerden çıkarılan altının işlenmesiyle kuyumculuk sektörü başta olmak ihracatın da arttığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Sektörün büyümesi için gayret gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetine nasıl başlanacağı, nasıl sürdürüleceği, sahanın nasıl terk edileceğine kadar bütün aşamaları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir mevzuatımız var. Sahip olduğumuz rezervi ekonomiye kazandırmak için sektörümüzle yakın temas içinde olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak madencilerimizin güvenli bir ortamda yatırımlarını yapmaları için her türlü imkanı ve kolaylığı sağlamakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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