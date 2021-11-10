Son Dakika | Bakan Dönmez: "Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) bulunmaktadır. - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Bakan Dönmez: "Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) bulunmaktadır.

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Bakan Dönmez:

Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: "Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) bulunmaktadır.

Bakan Dönmez: " Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) bulunmaktadır. Üçüncü FSRU tesisini inşallah 2022'de devreye alacağız"

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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