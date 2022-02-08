Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz"
AA, Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,Isparta'da açıklamalarda bulundu.
ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da açıklamalarda bulundu.(2)