Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı
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Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı

Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji Koordinasyon Toplantısı' için geldiği Samsun'da programlarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji Koordinasyon Toplantısı' için geldiği Samsun'da programlarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Öğle saatlerinde Samsun'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk önce Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından Samsunum-1 gemisi ile deniz turu atan Bakan Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada kendisine sunum yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den Samsun'da devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Saathane Meydanı'ndan yürüyerek 'esnafa hayırlı işler' deyip, AK Parti Samsun il binasına geçti.

AK Parti Samsun il binasındaki ziyaretin ardından Samsun programını tamamlayan Dönmez, havayolu ile Ankara'ya döndü.

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/İHA)

Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez Samsun programını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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