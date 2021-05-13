Son Dakika | Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Son Dakika | Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Son Dakika | Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah'a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bu sevinçli günümüzde göz yaşına ve hüzne gark olan İslam aleminin birlik, beraberlik ve huzurla geçireceği nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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