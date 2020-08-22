Son dakika... Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi... Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar"

Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" Kaynak: AA