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Son dakika... Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi...

Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar"

Son dakika... Bakan Dönmez:
22.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:01

Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi... - Ekonomi
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