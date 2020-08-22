Son dakika! Bakan Dönmez: "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası yatar"
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Son dakika! Bakan Dönmez: "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası yatar"

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.

Son dakika! Bakan Dönmez:
22.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:31

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Fatih ve Yavuz Sondaj Gemilerinin bugüne kadar açtığı kuyuları kronolojik olarak anlatıldığı bir görsel yayımladı. Bakan Dönmez paylaşımında, "Her başarının ardında, her umut yolculuğunun ilk adımında ve güneşin her doğuşunda büyük bir 'inanç' var. Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar. 9 kuyu, dile kolay" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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