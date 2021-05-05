Son dakika: Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
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Son dakika: Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Son dakika: Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' sondaj gemisinin ilk görev için Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' sondaj gemisinin ilk görev için Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından '#DenizlerdeKanuniDevri' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
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