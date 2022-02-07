Son dakika! Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Isparta Muhtarlar Derneği'nden çıkması

Isparta Muhtarlar Dernek binası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile beraberindekilerin muhtarlarla fotoğraf çektirmesi ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi.