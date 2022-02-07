Son dakika! Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti - Haberler
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Son dakika! Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

AA, Oktay Özden - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Isparta Muhtarlar Derneği'nden çıkması Isparta Muhtarlar Dernek binası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile beraberindekilerin muhtarlarla fotoğraf çektirmesi ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta...

ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Isparta Muhtarlar Derneği'nden çıkması

Isparta Muhtarlar Dernek binası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile beraberindekilerin muhtarlarla fotoğraf çektirmesi ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi.

Son dakika! Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

Son dakika! Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

Son dakika! Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

AA / Oktay Özden - Güncel

Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Güncel, Haber

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