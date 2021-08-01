Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu
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Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını açıkladı.

Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi, korozyon testleri tamamlandı, inşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu
Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu
Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu - Haberler
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