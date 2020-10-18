Son dakika: Bakan Dönmez'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik
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Son dakika: Bakan Dönmez'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

18.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:46
Son dakika: Bakan Dönmez'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

Son dakika ekonomi haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "Önümüzdeki dönem daha güçlü iş birlikleriyle enerji başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "Önümüzdeki dönem daha güçlü iş birlikleriyle enerji başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Türkiye ve KKTC'nin kaderi ortaktır. Önümüzdeki dönem daha güçlü iş birlikleriyle enerji başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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