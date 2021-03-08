Son dakika: Bakan Dönmez'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
08.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:52
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dönmez, "Enerjimize enerji, gücümüze güç, hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer