Son Dakika | Bakan Dönmez: "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin...
Bir son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz."
21.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:28
Bakan Dönmez: "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz."
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Kaynak: AA