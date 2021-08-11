Son dakika: Bakan Derya Yanık'tan Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika: Bakan Derya Yanık'tan Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika: Bakan Derya Yanık'tan Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu illerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Temennilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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